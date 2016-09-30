بعد 14 عامًا.. العثور على لوحتين مسروقتين لـ«فان جوخ»

استعادت الشرطة الإيطالية لوحتين من لوحات الفنان العالمي فان جوخ كانتا قد سرقتا من متحف في أمستردام عام 2002.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» اليوم الجمعة عن مسئولين في متحف «فان جوخ» بامستردام قولهم إنه تمت استعادة اللوحتين بعد إجراء تحقيق واسع ومستمر من قبل مدعيين إيطاليين ومسئولين في مكافحة الجريمة المنظمة.

من جانبها أكدت الشرطة الإيطالية أن اللوحتين في حالة جيدة موضحة أنه تمت استعادتهما من مافيا مدينة «نابولي».

وأفادت تقارير صحفية بأن اللوحتين كانتا ضمن أصول أخرى تقدر بملايين اليورو تم العثور عليها في حيازة جماعة “كامورا”.

جدير بالذكر أن سرقة اللوحتين – التي وصفت آنذاك بأنها لا تقدر بثمن – أدت إلى انتقاد الأنظمة الأمنية في كبرى متاحف الفن العالمية، ولم تكن اللوحتان مؤمنتان في ذلك الوقت وكانت الحكومة الهولندية قد أعارتهما لمتحف فان جوخ.

أ ش أ