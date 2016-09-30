الإمارات عضواً في مجلس المحافظين للوكالة الدولية للطاقة الذرية

انتخب المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال انعقاده هذا الاسبوع في فيينا دولة الامارات عضوا في مجلس المحافظين للفترة 2016 إلى 2018.

ويضم مجلس المحافظين - الذي يعتبر جهاز اتخاذ القرار الرئيسي في الوكالة ــ 35 عضوا يضطلع بمهام مراجعة واعتماد القرارات المتعلقة بميزانية الوكالة والبرامج التشغيلية للوكالة واتفاقيات الضمانات ومعايير السلامة ويكون له صلاحية تعيين مدير عام الوكالة بموافقة المؤتمر العام.

وكانت الامارات قد شغلت مقعدا في مجلس المحافظين في الفترة بين 2013 الى 2015 ويأتي انتخاب الامارات للفترة 2016 الى 2018 في مجلس المحافظين مرة اخرى تأكيدا لثقة المجمتع الدولي في الدور الفعال والبناء لدولة الامارات في عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وبهذه المناسبة صرح السفير حمد الكعبي المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية "ان انتخاب دولة الامارات مرة اخرى في مجلس المحافظين يعكس الثقة الدولية بدور الامارات الفعال في صنع السياسات النووية الدولية ويعكس ايضا تقدير المجتمع الدولية للجهود الوطنية الناجحة والنهج المسؤول للدولة في تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية".

الامارات ووكالة الطاقة الذرية .. حضور مميز ومشاركة فاعلة وتقدير دولي

وكانت مشاركة وفد الامارات على مدى خمسة ايام المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية مميزة وحافلة بالنشاط واكدت مرة اخرى للعالم انها ستظل النموذج والقدوة في التعامل مع الهيئات والمنظمات الدولية الكبرى .

فمن كلمة تناولت الخطوط العريضة لسياستها المميزة والنموذجية في المجال النووي مرورا بالاحتفاء بمرور اربعين عاما على عضويتها بالوكالة الدولية للطاقة الذرية وانتهاء بعقد لقاءات مهمة مع كبار المسؤولين والاعضاء فيها ..اتسم التحرك الاماراتي بالمسؤولية وكسب احترام وتقدير الجميع في هذا المحفل الدولي المهم.

وقد اكدت دولة الامارات من خلال بيانها امام الوكالة الدولية للطاقة الذرية وحضورها الفاعل في اجتماعاتها الاخيرة تمسكها بمبادئها التي سارت عليها منذ انضمامها اليها حيث اختارت الشفافية منهجا والتعاون التام معها في كل ما يتعلق بانشطتها طريقا وهدفا.

ويحسب للدورة الحالية من اجتماعات الوكالة الدولية للطاقة الذرية انها شهدت نشاطا مكثفا لوفد الامارات برئاسة سعادة السفير حمد علي الكعبي المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية حيث عقد الوفد عدة اجتماعات مع الوفود الاخرى وشارك في الندوات واللقاءات التي عقدت خلالها .