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وكيل مدرسة ينصب على طلبة بزعم منحهم شهادات مزاولة مهنة التمريض بالإسكندرية

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وكيل مدرسة ينصب على طلبة بزعم منحهم شهادات مزاولة مهنة التمريض بالإسكندرية وكيل مدرسة ينصب على طلبة بزعم منحهم شهادات مزاولة مهنة التمريض بالإسكندرية

>الإسكندرية - هناء أبو العز

قام وكيل مدرسة خاصة بالنصب والاحتيال على عدد من الطلبة، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، بزعم التحاقهم بمعهد تمريض  ومنحهم شهادات مزاولة مهنة مزورة.

 

وتلقى رئيس مباحث قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية، بلاغًا من "محمد. خ"- 19 سنة طالب مقيم بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة و" 5 " آخرين  ضد كلًا من "مقبل .ز" 58 سنة وكيل مدرسة خاصة للغات صاحب معهد بدائرة أول الرمل، و"حمدى .ع" 44 سنة المستشار التعليمى لمعهد مقيم بالهرم بمحافظة الجيزة، و"أحمد. م" 38 سنة مدير بشركة فايزر للأدوية، مقيم بدائرة قسم أول الرمل لقيامهم بالنصب والاحتيال عليهم واستيلاء الأول من كل شخص منهم على مبلغ قدره "5000" جنيهًا.

 

وأوهم المتهم المجنى عليهم بالحاقهم بالمعهد للدراسة على أعمال التمريض، وإيهامهم بكونهم وكلاء لجامعة كامبريدج الدولية للمملكة المتحدة البريطانية، وقدرتهم على منحهم شهادات فى التمريض وكارنيهات مزاولة المهنة منسوبة لوزارة القوى العاملة، وإنشاء موقع على المعلومات الدولية "الانترنت"، وقاموا بتسليمهم شهادات منسوب صدورها لجامعة كامبريدج البريطانية بما يفيد حصولهم على دبلومة تمريض إلا أنهم اشتبهوا فى تزوير الشهادات.

 

وأكدت تحريات ضباط القسم صحة البلاغ، وقيام المتحرى عنهم بالنصب والاحتيال على المبلغين وغيرهم من المواطنين جارى تحديدهم  متخذين من مقر المعهد - الكائن بدائره قسم سيدى جابر مسرحًا لممارسه نشاطهم الإجرامى والاستيلاء على أموالهم، وبالاستعلام من المجلس الأعلى للجامعات أفاد بعدم وجود وكلاء لجامعة كامبريدج البريطانية بمصر.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وبتفتيش المعهد تم ضبط كمية من الشهادات المنسوب صدورها لجامعة كامبريدج واستمارات طلب الالتحاق بالمعهد، وإيصالات نقدية منسوب صدورها لجامعة كامبريدج، وتحرر المحضر إدارى قسم شرطة سيدى جابر وجارى العرض على النيابة.


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