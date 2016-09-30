الشوط الثاني الدوري المصري - مصر للمقاصة (3) إنبي (0).. الشيييييخ

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مصر للمقاصة ضد إنبي، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري.

لمتابعة المباراة مباشرة من هنا

بداية المباراة

د. 15 ركلة جزاء لصالح مصر للمقاصة، يتحصل عليها أحمد الشيخ بعد عرقلة عمرو طارق

جوووووووووووووووووووووول أحمد الشيخ يسجل الهدف الأول من ركلة جزاء

نهاية الشوط الأول

انطلاق الشوط الثاني

ق65 جووووووووووووووووووووووووووووووول هشام محمد والهدف الثاني لمصر للمقاصة بعد صناعة من أحمد الشيخ.

د70 جووووووووووووووووووووووووووووووول أحمد الشيخ والهدف الثالث للمقاصة في مرمى إنبي.