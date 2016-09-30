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مرتضى: نهائي إفريقيا في القاهرة.. وقرار هام ضد أحد أعضاء الإدارة

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مرتضى: نهائي إفريقيا في القاهرة.. وقرار هام ضد أحد أعضاء الإدارة مرتضى: نهائي إفريقيا في القاهرة.. وقرار هام ضد أحد أعضاء الإدارة

جدد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك تأكيداته على إقامة مباراة الفريق أمام صن داونز الجنوب إفريقي في نهائي دوري أبطال إفريقيا بالقاهرة.

الزمالك يسعى لإقامة المباراة النهائية على ملعب استاد القاهرة أو قد يلجأ للخيار الثاني وهو برج العرب.

وكان الكاف قد خاطب رسميا نادي الزمالك اليوم الجمعة لتحديد ملعب المباراة من أجل إبلاغ صن داونز الطرف الثاني في النهائي.

وقال مرتضى منصور في تصريحات صحفية "المباراة ستقام في القاهرة وسأحصل على كافة الموافقات الأمنية لحضور كافة الجماهير".

وأضاف "اجتماع مجلس الإدارة سيصدر قرارا فيه ضد أحد أعضاء المجلس الذي ارتكب العديد من الأخطاء ضد النادي".

وكان مرتضى منصور قد منع مصطفى سيف العماري عضو مجلس إدارة الزمالك تحت السن من دخول النادي بسبب خلافات بينهما وهو ما اضطر الأخير لتحرير محضر في قسم العجوزة ضد رئيس النادي.

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