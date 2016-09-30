أجندة المحترفين - قمة إيطالية.. ومواجهات قوية في إنجلترا

أسبوع جديد يبدأ والمحترفين على موعد مع مواجهات جديدة ينتظرها الجمهور المصري.

أجندة المحترفين يقدمها FilGoal.com قبل بداية كل جولة في دوريات العالم الأوروبي والعربي.

وما يلي أجندة المحترفين..

السبت

الدوري الإنجليزي

هال سيتي × تشيلسي 4:00 مساء

يغيب أحمد المحمدي عن مباراة هال سيتي أمام البلوز بسبب تعرضه للطرد في مباراته السابقة أمام ليفربول.

الدوري السويسري

بازل × ثون 8:00 مساء

فريق بازل متصدر الدوري السويسري الذي يضم بين صفوفه عمر جابر ويواجه ثون ضمن الجولة العاشرة.

الدوري البلجيكي

إيبوين × موسكرون 8:00 مساء

تريزيجيه مع موسكرون يسعى لمواصلة التألق مؤخرا مع فريقه الجديد.. اللاعب يقدم أفضل المستويات بين لاعبي فريقه حتى وإن لم يكن يحقق الفوز دائما.

الدوري البرتغالي

علي غزال غاب عن أخر مباراتين لفريقه، وبكل تأكيد سيحاول التواجد من جديد في مباراتهم أمام بورتو أحد أكبر الفرق البرتغالية.

ناسيونال ماديرا × بورتو 9:30 مساء

الأحد

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد × ستوك سيتي 1:00 ظهراً

سواء تواجد رمضان صبحي في المباراة أو لم يحضر، فبكل تأكيد سيتمنى لفريقه الفوز والخروج من المأزق الصعب الذين يمرون به في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

بيرنلي × أرسنال 5:30 عصراً

محمد النني مع أرسنال سيستضيف بيرنلي في مواجهة قد تبدو سهلة، لكن الفوز فيها لزاملا لمحاولة الصعود نحو القمة.

الدوري اليوناني

بلاتانياس × بانيتوليكوس 5:15 عصرا

عمرو وردة سيكون في فرصة لمواصلة الإقناع مع فريقه والمنافس هذه المرة في المتناول.

الدوري الإيطالي

روما × إنتر ميلان 8:45 مساء

أهم مباريات الجولة في إيطاليا وللمحترفين بشكل عام.. روما مع محمد صلاح في مواجهة إنتر لتعديل المسار محليا.

الدوري البرتغالي

أروكا × سبورتنج براجا 9:15 مساء

المواجهة الأخيرة في أسبوع المحترفين ستكون في الدوري البرتغالي., كوكا عاد لبراجا في الدوري الأوروبي بعد الغياب محليا للإصابة، وسيحاول إعادة فريقه للانتصارات من جديد.