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حبس شخصين من موظفي الشركة المصرية لتجارة السلع لتقاضيهما رشوة‎

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حبس شخصين من موظفي الشركة المصرية لتجارة السلع لتقاضيهما رشوة‎ حبس شخصين من موظفي الشركة المصرية لتجارة السلع لتقاضيهما رشوة‎

 

ارشيفي

المراسل: محمد شعبان

قرر المستشار عماد علي، المحامي لنيابات بني سويف، حبس شخصين من العاملين بالشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية فرع بني سويف، 15 يومًا علي ذمة التحقيقات لاتهامهم بتقاضي مبالبغ مالية “رشوة” مقابل التلاعب في أذونات صرف السلع الغذائية وخاصة الأرز.

وكشفت التحقيقات، التي باشرها المستشار أحمد عبد الله، بإشراف المستشار عماد علي المحامي العام لنيابات بني سويف، عن قيام كلًا من ” أ.م .ع”، مفتش بفرع الشركة ببني سويف، و”م. أ ح” أمين عهدة بنفس الفرع، بتلاعبهم في إذونات الصرف لسلعة الأرز.

وكانت حملة من الرقابة الإدارية ببني سويف وضباط الرقابة تمكنت أمس الخميس، من ضبط شخصين من موظفي الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية فرع بني سويف لاتهامهم بتقاضي مبالغ مالية علي سبيل الرشوة للتلاعب في أذونات صرف السلع ، وتم إحالتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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