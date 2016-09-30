بالصور| «كيف تتغلب على أزمة المياه التي تتعرض لها البلاد».. محاضرة بثقافة أسوان

نظم ثقافة المرأة التابع لفرع ثقافة أسوان برئاسة محمد إدريس، بالتعاون مع الإدارة المركزية للموارد المائية والري بأسوان، محاضرة بعنوان “كيف تتغلب على أزمة المياه التي تتعرض لها البلاد” حاضر فيها كلًا من المهندس محمد علي الشروانيي وكيل وزارة ري أسوان، والمهندس حاتم عبد الغفار مدير عام ري أسوان، والمهندس محمد محمود عبد الرحمن مهندس توزيع المياه بالإدارة العامة لري أسوان.

وتناولت المحاضرة أهمية ترشيد المياه ومنع تلوثه، ترويض مياه النيل ووضع النظم والقوانين التي تنظم استخدام المياه، كان ذلك منذ عهد محمد علي عن طريق إنشاء القناطر وعمل الخزانات، وأنه هناك محدودية للموارد المائية في مصر، ويجب عمل حملات توعية لترشيد المياه والاستخدام الأمثل لها في الزراعة بالتزام بمواعيد الري، ويجب العمل على تعظيم الانتاجية الزراعية والعائد الزراعي من وحدة الأرض ومن وحدة المياه.

وأضاف، أنه يجب التحول من ثقافة وفرة المياة التي كانت سائدة في مصر إلى ثقافة ندرة المياه والتي أصبحت واقعًا، ويجب العمل على رفع كفاءة استخدام المياه وترشيد الاستخدامات المائية في كافة القطاعات.

وأشارا إلى أنه يجب تضافر جهود كافة المعنيين بقضايا المياه ورفع الوعي بتحديات قطاع المياه وكيفية مواجهتها على كافة المستويات حتى يمكن تحسين ورفع كفاءة استخدام الموارد المائية المحدودة في مصر والحفاظ عليها من التلوث.