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ضبط 230 جرام هيروين بحوزة عاطل بمركز سمنود بالغربية

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ضبط 230 جرام هيروين بحوزة عاطل بمركز سمنود بالغربية ضبط 230 جرام هيروين بحوزة عاطل بمركز سمنود بالغربية

>الغربية – عادل ضرة

تمكن الرائد حازم حسام رئيس مباحث مركز سمنود بمحافظة الغربية، بإشراف العقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، من ضبط عاطل مقيم بقرية ميت حبيب، وبحوزته 40 لفافة هيروين تزن 230 جرام بقصد الاتجار.

وتلقى اللواء حسام خليفة مدير أمن الغربية إخطارًا من اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير إدارة البحث الجنائى بتمكن رئيس مباحث مركز سمنود والقوة المرافقة له من ضبط المتهم، "خالد فتحى ا ب" 31 سنة، عاطل ومقيم بقرية ميت حبيب، وبحوزته 40 لفافة هيروين تزن 230 جرام، وهاتف محمول، وتحرر المحضر 19648 لسنة 2016 جنايات مركز سمنود، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

 


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