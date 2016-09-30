اليوم.. لافروف يناقش مع كيري الفصل بين مقاتلي المعارضة السورية

نقلت وكالات أنباء روسية عن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، قوله إنه سيجري اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الأمريكي جون كيري اليوم الجمعة، لمناقشة الفصل بين المعارضة السورية المعتدلة وجماعة كانت تعرف باسم جبهة النصرة لكنها غيرت اسمها.

وأضافت نقلًا عن لافروف أن الاتفاق الروسي الأمريكي لوقف إطلاق النار في سوريا ما زال قائمًا، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وأضاف أن روسيا لا تستخدم أسلحة محظورة في سوريا وطلب دليلًا ممن يتهمون موسكو بقصف أهداف مدنية.

وأشار لافروف إلى أن تصريح وزارة الخارجية الأمريكية بأن المصالح والمدن الروسية قد تتعرض للهجوم من إرهابيين متشددين إذا واصلت موسكو ضرباتها الجوية في سوريا غير مقبول.