تعزيزات أمنية حول قصر «الإليزيه» بعد تهديدات بهجوم إرهابي

قررت السلطات الفرنسية تشديد الإجراءات الأمنية حول قصر الرئاسة «الإليزيه» على خلفية ورود معلومات تشير إلى احتمال تعرضه لعمل إرهابي، حسبما ذكرت إذاعة «أر تي ال» اليوم الجمعة، نقلًا عن مديرية شرطة باريس.

وذكرت الإذاعة أن أجهزة الاستخبارات تخشى سيناريو حدوث عمل انتحاري ضد قصر الرئاسة، وأنه في ضوء هذه الاخطار تقرر مضاعفة عدد أفراد الأمن.

وأكدت “أر تي ال” أنه منذ 27 سبتمبر تم زيادة عدد أفراد الشرطة حول قصر الإليزيه و تزويدهم بأسلحة آلية و سيارات دورية إضافية.

يشار إلى أن قصر الإليزيه يقع بالقرب من جادة “الشانزيليزيه” الشهيرة في باريس التي تعد من أكثر المناطق الحساسة و الجاذبة للسائحين.

أ ش أ