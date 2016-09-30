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«سناب شات» تطرح نظارتها الشمسية المرتبطة بالإنترنت

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«سناب شات» تطرح نظارتها الشمسية المرتبطة بالإنترنت «سناب شات» تطرح نظارتها الشمسية المرتبطة بالإنترنت

سناب شات

تطرح إيفان سبيجل، مدير الاتصالات الاجتماعية «سناب شات »، التي غيرت اسمها إلى «سناب انك»، خلال الأسابيع القادمة، نظارتها الشمسية المتصلة بالإنترنت، والتي تم تحديد سعرها بحوالي 129 دولارا «حوالي 115 يورو».

والنظارة الشمسية الجديدة لها حجم واحد وثلاثة ألوان «الأسود- الأزرق الفيروزي- لون المرجان» وستطرح منها كمية محدودة، ستخصص للولايات المتحدة الأمريكية، وسوف ترسل لهذه النظارة صور الفيديو التي تظهر على موقع «ليه- سكتاكل»، وسترسل أوتوماتيكيا على أجهزة السمارت فون لمستخدمي هذه النظارة، والتي يتم تبادلها عن طريق تطبيق موقع «سناب- شات» وصور الفيديو من خلال هذه النظارة ستقدم حقل رائية أسرع من الذي تقدمه أجهزة السمارت فون وهى تجعلك تعيش اللحظة كما وقعت بالفعل.

أ ش أ

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