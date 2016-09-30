إعادة طفل إلي أسرته بعد العثور عليه بمحطة قطارات «المنيا»

تمكن ضباط قسم شرطة السكة الحديد بالمنيا تحت قيادة اللواء فيصل دويدار مدير أمن المنيا، من إعادة طفل هارب من أسرته المقيمة بمحافظة أسيوط.

تلقي اللواء فيصل دويدار مدير أمن المنيا، إخطاراً من العميد رفعت عبد الصمد مأمور قسم السكة الحديد، يفيد بتمكن ضباط قسم السكة الحديد، من ضبط طفل يدعي “حسام-س”، 13 سنه، مقيم بمنطقة المعابدة بمحافظة أسيوط، وذلك أثناء تواجده، بمحطة قطار المنيا.

وبإجراء التحريات والفحص، تبين أن الطفل هارب من أسرته بأسيوط، وأن هناك محضر شرطة بتغيبه، وعلي الفور تم التنسيق مع رجال الأمن بمحافظة أسيوط، لإعادة الطفل إلي أسرته، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.