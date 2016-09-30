أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يلقي بيان «فرض حالة الطوارئ» أمام النواب -
يوسف الحسيني يدعو إلى تطبيق قانون الطوارئ على محمد حسان -
فيديو.. خالد منتصر: هناك «تيار سلفي الهوى» قد أمسك برقبة الأزهر -
محافظ الفيوم: الشعب متلاحم في التصدي للإرهاب -
برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

إعادة طفل إلي أسرته بعد العثور عليه بمحطة قطارات «المنيا»

Google+ Print
إعادة طفل إلي أسرته بعد العثور عليه بمحطة قطارات «المنيا» إعادة طفل إلي أسرته بعد العثور عليه بمحطة قطارات «المنيا»

اللواء فيصل دويدار مدير أمن المنيا

تمكن ضباط قسم شرطة السكة الحديد بالمنيا تحت قيادة اللواء فيصل دويدار مدير أمن المنيا، من إعادة طفل هارب من أسرته المقيمة بمحافظة أسيوط.

تلقي اللواء فيصل دويدار مدير أمن المنيا، إخطاراً من العميد رفعت عبد الصمد مأمور قسم السكة الحديد، يفيد بتمكن ضباط قسم السكة الحديد، من ضبط طفل يدعي “حسام-س”، 13 سنه، مقيم بمنطقة المعابدة بمحافظة أسيوط، وذلك أثناء تواجده، بمحطة قطار المنيا.

وبإجراء التحريات والفحص، تبين أن الطفل هارب من أسرته بأسيوط، وأن هناك محضر شرطة بتغيبه، وعلي الفور تم التنسيق مع رجال الأمن بمحافظة أسيوط، لإعادة الطفل إلي أسرته، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا