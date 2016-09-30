نصاب يوقع إيصالات مزيفة باسم وكيل أوقاف المنيا‎

مراسل«ONA»:

تعرض الامام محمد محمود أبو حطب، وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، لواقعة نصب علي يد مسجل خطر، مقيم بمحافظة كفر الشيخ، حيث قام بتزوير توقيع وكيل الوزاره علي إيصالات أمانة وتقديمها لمحكمة دسوق، والتي قضت بحبس الامام 6 سنوات غيابياً.

كان وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، قد فوجئ بقيام شخص يدعي “محمد -خ”، مقيم بدسوق، بتزوير توقيعه علي إيصالات، بالإشتراك مع محامي ورفع عدة قضايا ضده بموجب هذه الإيصالات، وصدرت أحكام غيابية ضده، فتقدم بطعن عليها.

وأشارت تحريات البحث الجنائي، إلي عدم وجود سابق معرفة بين الامام والمذكورين، وعدم وجود أي تعامل بينهم، وبعد عام ونصف من تداول أوراق القضايا بالمحاكم، قضت محكمة جنح دسوق، ببراءة وكيل وزارة الأوقاف في جميع القضايا المنسوبة إليه.

وكان وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، قد تعرض لحملة تشويه داخل الوزارة، لقيام أحد مفتشي الوزارة بالتشهير به بالأحكام الغيابية التي صدرت ضده، وقد إستنكر أئمة أوقاف المنيا، الإتهامات الموجه لأبو حطب، مؤكدين أنه يحظي بإحترام وتقدير الجميع ويمتع بالأخلاق الحميدة.