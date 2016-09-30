استبعاد فابريجاس وأزبلكويتا من قائمة إسبانيا لمواجهتي إيطاليا وألبانيا

(إفي): أعلن المدير الفني لمنتخب إسبانيا الأول لكرة القدم، جولين لوبيتيجي، اليوم الجمعة عن قائمة الفريق الوطني لمبارتي تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال 2018 في روسيا، أمام إيطاليا (6 أكتوبر) وألبانيا (9 أكتوبر) على الترتيب، وكان لاعب نابولي، خوسيه كاييخون من أبرز المستجدات.

وكان آخر ظهور لكاييخو في قائمة المنتخب في نوفمبر/تشرين ثان 2014 عندما شارك في مباراتي بيلاروسيا وألمانيا، وهو يتألق حاليا تحت قيادة المدرب ماوريسيو ساري، مسجلا خمسة أهداف في المباريات الثمانية التي خاضها هذا الموسم.

كما عاد للقائمة كل من لاعب وسط برشلونة اندريس إنييستا ولاعب وسط ريال مدريد إيسكو ألاركون، اللذين غابا للإصابة عن لقائي بلجيكا الودي وليشتنشتاين بتصفيات المونديال الماضيين.

وضمت القائمة أيضا مشاركة مدافع الريال، ناتشو فرنانديز، وحارس مرمى إشبيلية، سرخيو ريكو، بينما خرج منها مقارنة بآخر قائمة كل من الحارس أدريان سان ميجل (وست هام) والمدافعين سيزار أزبيليكويتا (تشيلسي) ومارك بارترا (دورتموند) ولاعبي الوسط خوان ماتا (مان يونايتد) وماركو أسينسيو (ريال مدريد) والمهاجم باكو ألكاسير (برشلونة).

ومقارنة بقائمة يورو 2016 بفرنسا، لايزال غائبا كل من لاعب الوسط سيسك فابريجاس والحارس المخضرم إيكر كاسياس.

وضمت قائمة "الماتادور" كل من:

في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا وبيبي رينا وسرخيو ريكو.

في الدفاع: ناتشو فيرنانديز وسيرجي روبرتو وجوردي ألبا وداني كارباخال وسرخيو راموس وجيرارد بيكيه وخابي ماترينيز.

في خط الوسط: كوكي ريسوريكسيون وساؤول نييجيز وسرجيو بوسكيتس وأندريس إنييستا وديفيد سيلفا ولوكاس فاسكيز وتياجو ألكانتارا وإيسكو وفيكتور ماشين "فيتولو".

وفي الهجوم: خوسيه كاييخون وألفارو موراتا ودييجو كوستا ونوليتو.

وتلعب إسبانيا بالمجموعة السابعة، وتتقاسم الصدارة هي وإيطاليا وألبانيا بثلاث نقاط، والتي تضم أيضا إلى جانب ليشتنشتاين كل من مقدونيا وإسرائيل.