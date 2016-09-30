تقرير - إقالة ألارديس أضاعت عليه استقبالا أسطوريا في ويمبلي

يبدو أن خسائر الاتحاد الإنجليزي لم تتوقف عند فضيحة إقالة المدير الفني للمنتخب سام ألارديس بعد التسريبات الأخيرة التي أظهرته مستعدا للحصول على رشوة من أجل إعطاء معلومات عن كيفية الهروب من قوانين الاتحاد.

وكشفت صحيفة "دايلي ميل" أن الاتحاد الإنجليزي كان قد طبع بالفعل 4 ألاف قميص لجماهير مطبوع عليهم تصريحات للمدرب صاحب الـ61 عاما ليتم توزيعها على بعض الجماهير الحاضرة للمباراة القادمة أمام مالطا.

المباراة التي كانت ستكون الأولى رسميا لألارديس على ملعب ويمبلي أرادها الاتحاد الإنجليزي أن تكون احتفالية بالمدرب وتم طباعة جملة شهيرة قالها المدرب في مؤتمره الصحفي الأول بعد تعينه "الرحلة تبدأ بتضامنا معا".

إضافة إلى "دخلة" تم تجهيزها للمدرب في استقبال أراده الاتحاد أسطوريا للمدرب الجديد للمنتخب.

وكلفت القمصان الاتحاد الإنجليزي خمسة وعشرين ألف جنية اسرتليني ذهبوا هباءا بعد إقالة المدرب والذي أضاع على نفسه استقبالا تاريخيا.

المثير للسخرية أنه قبل إعلان إقالة المدرب وتركه لمنصبة كان لاعبو الأسود الثلاث المستعدون للمعسكر الأسبوع المقبل قد تلقوا رسائل تهنئة على منازلهم بسبب حصولهم على الاستدعاء.

اللاعبون وصل على منازلهم كروت تهنئة مكتوب عليها "الرحلة قد بدأت ننتظركم" وذلك قبل ساعات قليلة من إعلان إقالة المدرب.