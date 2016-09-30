تقرير في الجول - جوهرة كوت ديفوار التي رفضت يوفنتوس لأجل ميلان.. ويتابعها كبار إنجلترا

تألق بشدة في بداية الموسم الحالي مع أتالانتا في إيطاليا ليجذب أنظار الكشافين والمتابعين خصوصا أن سنه لم تتجاوز الـ 19 عاما حتى الآن.

فرانك كيسي اللاعب الإيفواري الدولي منذ أن أتم ال17 عاما بدأ رحلته الحقيقية في إيطاليا بداية هذا الموسم مع أتالانتا الذي قام بشراءه الموسم الماضي من ستيلا الإيفواري بربع مليون يورو فقط وأعاره مباشرة إلى تشيزينا في الدرجة الثانية.

تابعه كشافو يوفنتوس في 2013 بعد كأس العالم للناشئين ولكنه رفضهم بحجة عشقه لميلان قبل أن يرفض سندرلاند لرغبته في البدء بإيطاليا أولا للاستفادة من قدرات الدوري التكتيكية قبل الانتقال إلى إنجلترا وتحقيق حلم السير على درب مثليه الأعلى يايا توريه ومايكيل إيسيان.

تألق محليا وهو لم يتجاوز الـ 17 وانضم إلى المنتخب الإيفواري الأول مبكرا فلعب معهم 4 مباريات في تصفيات أمم إفريقيا 2015 ولكنه لم يستدعى إلى البطولة ليقرر مسئولي أتالانتا الحصول على خدماته الصيف الماضي وإعارته لتشيزينا لاكتساب خبرات الكالشيو.

قلب الدفاع الإيفواري تدرب تحت يد المدرب ماسيمو دراجو الذي أخرج من تحت يديه نجوم إيطاليا الشابه أليسندرو فلورينزي في روما وبيرنارديسكي في فيورنتينا وسانسوني في فياريال حاليا.

وكان أول قرار للمدرب هو نقل اللاعب إلى خط الوسط بدلا من مركزه كقلب دفاع في خطوة سيشكره الكثير عنها في المستقبل، كيسي لعب مع تشيزينا 37 مباراة مسجلا 4 أهداف ومهديا زملاءه 2 أخريين ليقرر أتالانتا إعادته هذا الصيف للاستفادة منه

ولحسن حظ كيسي أن المدرب جيان بيرو جاسبريني أصبح من معجبيه فقرر إعطاءه مهام جديدة في الملعب للاستفادة من قدراته الهجومية، كيسي أصبح يشارك كلاعب خط وسط أيمن بمهام هجومية أكثر.

ومع مرور 6 أسابيع فقط من الدوري الإيطالي كيسي سجل 4 أهداف وصنع هدف وحيد لزملاءه بجانب تسجيله لهدف في المباراة التي لعبها في كأس إيطاليا مع الفريق.

ويتمتع اللاعب بقدرات بدنية كبيرة يستفاد منها المدرب مع قدراته المميزة في التمركز الصحيح التي اكتسبها من اللعب كقلب دفاع من أجل الضغط المبكر على لاعبي الخصم وقطع الكرة لبدء الهجمات المرتدة سريعا وإيقاف بناء هجمات الخصم قبل ولادتها مع العودة للتغطية الدفاعية في خط الوسط، 11 تدخلا حتى الآن في 6 مشاركات.

كما يمتلك كيسي مهارات فردية تساعده على التفوق في الصراعات الفردية مع تمريراته التي وصلت دقتها إلى 85% هذا الموسم ونظرته المميزة القادرة على فتح الملعب فصنع 5 فرص تهديفية لزملاءه حتى الآن لم يتم استغلال سوى واحدة فقط.

أما التسديد على المرمى فكيسي الذي يعشق نجم ميلان السابق أندريا شيفيشنكو يفضل التسديد من قرب فمن 13 تسديدة خرجت من قدمه كان منهم 11 من داخل المنطقة مقابل تسديدتين فقط من خارجها.

أماكن التسديدات تعطيك فكرة عن دور اللاعب الجديد في أتالانتا فدوره كلاعب خط وسط لا يتوقف عند نقل الكرة إلى منطقة جزاء الخصم ولكنه مستمر إلى داخل منطقة الجزاء.

أشبه بطريقة لعب سامي خضيرة في يوفنتوس مع أليجري هذا الموسم ولكن بفارق السرعة والمهارة لصالح كيسي وبإضافة قدرة كيسي على القيام بهذا الدور والكرة تحت قدمه بينما خضيرة يتحرك لانتظار وصول الكرة من زملاءه.

وربطت الصحف الإيطالية بين اللاعب والانتقال إلى الرباعي الإنجليزي تشيلسي وثنائي مانشستر وأرسنال، والأخير أرسل بالفعل كشافيه لمشاهدة اللاعب على أرض الواقع في بيرجامو.

وكان اللاعب في تصريحات أطلقها لشبكة سكاي سبورت قد أوضح رغبته في اللعب يوما ما لفريق مانشستر يونايتد بعد انتهاء فترة اكتمال نضجه التكتيكي في إيطاليا.