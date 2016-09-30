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تقارير - برشلونة قد يستعيد ميسي عقب التوقف الدولي

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تقارير - برشلونة قد يستعيد ميسي عقب التوقف الدولي تقارير - برشلونة قد يستعيد ميسي عقب التوقف الدولي

(إفي): كشفت تقارير اخبارية الجمعة أن نجم برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، قد يعود إلى الملاعب بحلول منتصف الشهر القادم، وتحديدا أمام ديبورتيفو لاكورونيا بالجولة الثامنة من الليجا الإسبانية.

وذكرت صحيفة (موندو ديبورتيفو) إن مدرب البرسا، لويس إنريكي، يخطط للدفع بميسي لنصف ساعة أمام الديبور بملعب كامب نو، ليكون على اتم استعداد للمواجهة المنتظرة أمام مانشستر سيتي الإنجليزي بدوري الأبطال يوم 19 أكتوبر على نفس الملعب.

وأفادت أن ميسي، الذي كان قد تعرض لإصابة بتمزق عضلي في الفخذ خلال لقاء أتلتيكو مدريد بالليجا يوم 21 الجاري، يواصل جلسات العلاج الطبيعي المكثفة داخل منشآت البرسا للعودة إلى الملاعب في أسرع وقت.

وغاب "البرغوث" عن لقائين حتى الآن، وهما سبورتنج خيخون بالليجا (0-5) وبروسيا مونشنجلادباخ بدوري الأبطال (1-2)، رغم بدايته القوية للموسم حيث يأتي في وصافة هدافي الليجا (4 أهداف)، كما سجل ثلاثة أهداف في التشامبيونز ليج.

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