مؤتمر كونتي: لنفكر في حاضر تشيلسي ونؤجل فكرة استثمار أموالنا مستقبلا

يحبذ أنطونيو كونتي المدير الفني الإيطالي لنادي تشيلسي تأجيل الحديث حول التعاقدات الجديدة في الوقت الحالي.

وقال كونتي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لمباراة هال سيتي: "جون تيري سيغيب عن مباراة الغد، جون أوبي ميكيل أيضاً يواجه مشكلة عضلية صغيرة".

وأضاف "ليس من الجيد أبداً أن تخسر في مباراتين ولكن في هذه المباراتين شاهدت الكثير من الأشياء الهامة للعمل عليها والتي سنحاول تحسينها".

كونتي أوضح"مع العمل الكبير، أنا واللاعبين والنادي معاً سنحاول تغيير حالة الفريق للأفضل".

وأتبع: "يجب علينا أن نفكر في الوقت الحاضر بدلاً من التفكير بإنفاق المال في المستقبل، فالموسم الماضي سيكون أكبر دافع لي واللاعبين لتحسين أمور الفريق".

كونتي أتم "لاعبيني الذين أستبعدوا من قائمة المنتخب الإسباني لديهم الآن فرصة للعمل بجد للعودة إلى هناك مرة أخرى."

ويستعد تشيلسي لمواجهة هال سيتي يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.