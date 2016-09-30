السلطات التركية توقف 1500 من موظفي السجون للاشتباه فى صلتهم بـ«جولن»

قال وزير العدل التركي «بكر بوزداج» إنه تم توقيف 1500 من موظفي وحراس السجون عن العمل للاشتباه في صلتهم بالداعية فتح الله جولن.

وأضاف بوزداج – في تصريح أوردته قناة «سكاي نيوز» الإخبارية اليوم الجمعة، أنه تم إيقاف الموظفين وحراس السجون عن العمل لفترة وجيزة للتخلص من الأفراد الذين تربطهم صلات بجولن، مؤكدًا “أنه ستتم إقالة من يثبت وجود صلات ملموسة لهم بجولن”.

وداهمت الشرطة التركية اليوم أكبر سجن ومحكمة بالبلاد بعد صدور أوامر اعتقال 162 من العاملين في السلك القضائى وحرس السجون، في إطار تحقيقات بشأن محاولة تحركات الجيش.

يذكر أن تركيا كانت قد طلبت من الولايات المتحدة تسليم جولن لمحاكمته على خلفية اتهامه بأنه العقل المدبر لمحاولة الإطاحة بالحكومة، فيما ينفى جولن الذى يقيم فى ولاية بنسلفانيا الأمريكية أى دور له فى محاولة الانقلاب.

أ ش أ