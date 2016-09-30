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سقوط قتلى في معارك بين الحوثيين والجيش اليمني على الحدود السعودية

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سقوط قتلى في معارك بين الحوثيين والجيش اليمني على الحدود السعودية سقوط قتلى في معارك بين الحوثيين والجيش اليمني على الحدود السعودية

حوثيين – أرشيفية

اندلعت معارك عنيفة، اليوم الجمعة، بين مسلحي الحوثي والقوات العسكرية الموالية لهم من جهة، وقوات الجيش الموالية للحكومة اليمنية الشرعية المسنودة بقوات التحالف العربي، من جهة أخرى، بمدينة ميدي الساحلية بمحافظة حجة، شمال غربي البلاد.

وقالت مصادر محلية، إن معارك عنيفة اندلعت بين الطرفين، إثر هجوم شنه رجال الجيش بمساندة قوات التحالف العربي، على مواقع الحوثيين والقوات الموالية لهم شمال مدينة ميدي الساحلية، الواقعة على الحدود مع ، حسبما ذكرت وكالة الانباء الألمانية.

وأكدت المصادر، أن الحوثيين والقوات الموالية لهم تصدوا للهجوم، الذي شنه رجال الجيش على مواقعهم تحت غطاء جوي مكثف من مقاتلات التحالف العربي.

ولفتت إلى أن قتلى وجرحى سقطوا من الجانبين، لم تتضح حصيلتهم.

وتشهد المناطق الحدودية في محافظة حجة مواجهات عنيفة، وقصفًا متبادلًا بين الحوثيين، وقوات الجيش الموالي للحكومة، منذ نحو عام ونصف العام، خلفت أضرارًا بشرية ومادية كبيرة، كما أدت إلى نزوح معظم المدنيين إلى مناطق بعيدة عن تلك المواجهات.

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أونا

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