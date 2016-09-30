جامعة «بني سويف» تعتمد خطط الكليات للعام الجديد‎

المراسل : محمد شعبان

> إعتمد مجلس جامعة بني سويف، في جلسته رقم (138) المنعقدة برئاسة الدكتور أمين لطفي رئيس الجامعة، خطط استعدادات كليات الجامعة للعام الدراسي الجديد 2016 / 2017 من تجهيزات لاستقبال الطلبة الجدد والقدامى والتسجيل للفصل الدراسي الأول والإرشادات الأكاديمية وشئون الطلبة من استلام ملفات الطلبة الجدد ولقاء عمداء الكليات بهم واستعداد رعاية الشباب لاستقبال الطلاب الجدد وبرامج النشاط الطلابي خلال العام الدراسي والانتهاء من دليل كل كلية وإعداد الجداول الدراسية وإعلانه للطلاب وتفعيل الموقع الالكتروني للطلاب.

وأكد رئيس الجامعة ورئيس المجلس، على الاهتمام بضرورة انتظام العملية التعليمية بكليات الجامعة على أكمل وجه وإزالة أي عوائق وحل أي مشكلات تقابل الكليات أو تعوق سير الدراسة بها مع توفير كافة الاحتياجات المطلوبة واستكمال أي نقص بها من معامل كمبيوتر أو أجهزة داتاشو أو شاشات بروجكتور أو وحدات للفيديو كونفراتس للتدريس عن بعد واكتمال كل الوسائل التعليمية داخل قاعات الدروس وكل وسائل تسهيل مهمة الأستاذ والطالب لتلقي وإلقاء الدروس.

وباستعراض استعداد الكليات للعام الدراسي الحالي 2016 / 2017، فقد استعدت كلية علوم الأرض للدراسة بالاستعانة بمدرجات ومعامل كلية العلوم مع توفير احتياجات الكلية من متطلبات المعامل الطلابية من الكيمياويات والزجاجيات واحتياجات الأقسام منالأجهزة العلمية الخاصة بمعامل الطلاب وموافقة رئيس الجامعة على توفيرها وفي مجال شئون الطلبة بالكلية تم استلام ملفات أكثر من 80% من الطلبة الجدد ومن قائمة مكتب التنسيق وتفعيل منظمة الدفع الالكتروني للطلاب واستعداد رعاية الشباب لاستقبالهم وبرنامج النشاط الطلابي خلال العام الدراسي والانتهاء من إعداد دليل الكلية وإعداد الجدول الدراسي والأجندة الدراسية للعام الحالي.

واستعدت كلية علوم ذوى الاحتياجات الخاصة، بتوزيع المقررات على أعضاء هيئة التدريس والانتهاء من إعداد الجداول الدراسية والمقابلات الشخصية للطلاب الجدد مع توفير الاحتياجات المطلوبة من تجهيزات لزوم العملية التعليمية ولانتظام الدراسة بالكلية.

كما استعدت كلية الاعلام للعام الدراسى وذلك بالانتهاء من توزيع المحاضرات وعقد جلسات لمقابلة الطلاب المتقدمين لاقسام الكلية المختلفة والانتهاء من تشكيل مجلس الكلية ومجالس الاقسام المختلفة والاستعدادات لتفعيل التدريب الداخلى والخارجى للطلاب .

واستعدت ايضا كلية العلوم الطبية التطبيقية للعام الدراسى بتجهيز قاعات التدريس والمعامل ومعمل الحاسب الالى وتوزيع الطلاب على الاقسام المختلفة والجداول والمقابلات الشخصية للطلاب الجدد والتجهيز لعقد دورات تدريبية لهم وجارى الانتهاء من استكمال بعض الاجهزة والمعدات الطبية الخاصة بالمعامل والمواد الكيميائية الخاصة بالدراسة العملية وكذلك الانتهاء من تجهيزالقاعات الدراسية الخاصة بطلاب البرنامج الخاص بالكلية وانهاء اجراءات قبول 52 طالب من قسم البصريات بالبرنامج الخاص وعمل مقابلات شخصية لهم.

وقد استعدت بشكل كامل كلية الحقوق للعام الدراسى بالاضافة الى قيام رعاية الشباب بعمل معسكر لاستقبال الطلاب الجدد وتعريفهم بالكلية واهم الانشطة وطباعة ابحاث اجتماعية للطلاب غير القادرين لتقديم الاعانات ودعم الكتب الدراسية واستعدادات ادارة الدراسات العلياوشعبة اللغة الانجليزية واستكمال المقررات الدراسية والكتب العربية والانجليزية وطباعتها طباعة فاخرة ومراجعتها من خلال الاستاذ الفنى بكل مقرر.