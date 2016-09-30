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"تموين الإسكندرية" تضبط طن سكر قبل بيعه بالسوق السوداء

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"تموين الإسكندرية" تضبط طن سكر قبل بيعه بالسوق السوداء "تموين الإسكندرية" تضبط طن سكر قبل بيعه بالسوق السوداء

>الإسكندرية - هناء أبو العز

نفذ ضباط إدارة شرطة والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية، حملة تموينية مكبرة بدوائر أقسام المدينة لتحقيق الانضباط فى القطاع التموينى وإحكام السيطرة على الأسواق وأسعار السلع الغذائية.

 

وأسفرت الحملة عن ضبط "محمود. ص "- 38 سنة صاحب مركز ليبع المنظفات والصابون السائل مستقلاً السيارة رقم ب ع س 2841   محملة بـ"1840" لتر صابون سائل مجهول المصدر وغير مطابق للمواصفات، و"محمد. ف" 55 سنة صاحب محل بقالة تموينية، لقيامه بالتصرف بالبيع فى طن سكر تموينى  بقصد الإتجار به فى السوق السوداء، و"أحمد. ع" 44 سنة، المدير المسئول عن هايبر ماركت لحيازته وعرضه للبيع "167" عبوة مكرونة بها تغير فى الخواص الطبيعية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

 

كما تم ضبط  "عاطف .ص " - 35 سنة بائع  لحيازته وعرضه للبيع "6000 " صاروخ ألعاب نارية أجنبية الصنع ومجهولة المصدر، و"عادل. ز" - 33 سنة بائع لحيازته "3000 "علبة سجائر أجنبية الصنع ومجهولة المصدر.


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