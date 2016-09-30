أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يلقي بيان «فرض حالة الطوارئ» أمام النواب -
يوسف الحسيني يدعو إلى تطبيق قانون الطوارئ على محمد حسان -
فيديو.. خالد منتصر: هناك «تيار سلفي الهوى» قد أمسك برقبة الأزهر -
محافظ الفيوم: الشعب متلاحم في التصدي للإرهاب -
برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

الجيش الأردني يحبط تهريب كمية من المخدرات على الحدود مع سوريا

Google+ Print
الجيش الأردني يحبط تهريب كمية من المخدرات على الحدود مع سوريا الجيش الأردني يحبط تهريب كمية من المخدرات على الحدود مع سوريا

الجيش الأردني – أرشيفية

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية اليوم الجمعة، إحباط قوات حرس الحدود محاولة تهريب كمية كبيرة من المخدرات على الواجهة الشمالية الشرقية للأردن.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية «بترا» عن مصدر عسكري قوله إن 8 أشخاص قادمون من الأراضي السورية تورطوا بمحاولة التهريب، مشيرًا إلى أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك عليهم داخل الأراضي السورية، ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص منهم وتراجعهم جميعًا إلى سوريا.

وأوضح المصدر إنه – لدى تفتيش المنطقة – تم ضبط 58 كيلو جرامًا من الحشيش، و384 ألف “حبة” مخدرة بوزن 69 كيلو جرامًا حيث بلغ الوزن الإجمالي للمخدرات المضبوطة 127 كيلوجرامًا.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا