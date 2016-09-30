الجيش الأردني يحبط تهريب كمية من المخدرات على الحدود مع سوريا

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية اليوم الجمعة، إحباط قوات حرس الحدود محاولة تهريب كمية كبيرة من المخدرات على الواجهة الشمالية الشرقية للأردن.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية «بترا» عن مصدر عسكري قوله إن 8 أشخاص قادمون من الأراضي السورية تورطوا بمحاولة التهريب، مشيرًا إلى أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك عليهم داخل الأراضي السورية، ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص منهم وتراجعهم جميعًا إلى سوريا.

وأوضح المصدر إنه – لدى تفتيش المنطقة – تم ضبط 58 كيلو جرامًا من الحشيش، و384 ألف “حبة” مخدرة بوزن 69 كيلو جرامًا حيث بلغ الوزن الإجمالي للمخدرات المضبوطة 127 كيلوجرامًا.

أ ش أ