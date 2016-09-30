مصرع 10 أفراد في انفجار لغم شمال غرب أفغانستان

ذكر مسؤول أمني، اليوم الجمعة، أن لغمًا زرع على جانب طريق قتل عشرة أفراد من عائلة واحدة في ولاية بادجيس بشمال غرب أفغانستان.

وقع الحادث بالفعل أمس الخميس، ولكن بسبب بعد المنطقة، تم الكشف عنه اليوم الجمعة، حسبما ذكرت وكالة الانباء الألمانية.

وقال رئيس شرطة بادجيس الجنرال عبدالرؤوف تاج “أربعة نساء بين القتلى”، مضيفًا أن الضحايا كانوا في طريقهم لحفل عائلي في مدينة لانجر شريف القريبة.

وبحسب الشرطة الإقليمية، إن اللغم كان بين الكثير من الألغام التي زرعتها جماعة طالبان الليلة السابقة، وكان المتمردون قد هاجموا نقاط تفتيش أمنية في لانجر شريف مساء أمس الأول الأربعاء، وقال “تاج” إنه عند تقهقرهم خبأوا المواد الناسفة على طول الطريق.

وتستخدم الجماعات المتمردة في أفغانستان الألغام التي تزرع على جانب الطرق لاستهداف سيارات الدوريات الأمنية ولكنها تقتل المدنيين على الأغلب.