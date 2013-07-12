مشرع موريتانى يحذر من مخاطر تحريض الشعوب على العنف

حذر النائب الأول لرئيس مجلس النواب الموريتانى العربى ولد سيدى عالى ولد جدين من مخاطر "إثارة مشاعر الشعوب وتحريضها على العنف".

وقال ولد جدين فى خطاب اختتم به الدورة الأولى العادية للبرلمان الموريتانى مساء أمس الخميس بنواكشوط "إن التطورات الخطيرة التى يعيشها عالمنا اليوم والتى نشاهدها فى محيطنا الجغرافى المباشر تدعونا أكثر من أى وقت مضى إلى التحلى بالحكمة والصبر والتسامح والحذر".

وأوضح ولد جدين وهو قيادى فى حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم أن "التجارب أثبتت أن إثارة مشاعر الشعوب وتحريضها على العنف لا ينبئ بخير وكثيرا ما يؤدى إلى الفوضى المدمرة".

ودعا إلى وضع المصلحة العليا للبلد فوق كل الاعتبارات لأن الوطن يستحق كل التضحيات مشددا على أن "السعى فى رص الصفوف وتقارب وجهات النظر ضرورة لا غنى عنها".

وعلى صعيد آخر ، أكد المشرع الموريتانى على "ضرورة التمسك بروح المسؤولية والاعتدال التى يمليها ديننا الحنيف حتى نتمكن من خوض الانتخابات القادمة بنزاهة وروح وطنية عالية نذلل بها كل الصعاب ونجنب بذلك بلدنا كل ما من شأنه أن يهدد استقراره ووحدته".

ومن المتوقع أن تشهد موريتانيا تنظيم انتخابات نيابية وبلدية قبل نهاية العام الحالى .