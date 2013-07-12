أخبار عاجلة

والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مشرع موريتانى يحذر من مخاطر تحريض الشعوب على العنف

Google+ Print
مشرع موريتانى يحذر من مخاطر تحريض الشعوب على العنف مشرع موريتانى يحذر من مخاطر تحريض الشعوب على العنف

حذر النائب الأول لرئيس مجلس النواب الموريتانى العربى ولد سيدى عالى ولد جدين من مخاطر "إثارة مشاعر الشعوب وتحريضها على العنف".

وقال ولد جدين فى خطاب اختتم به الدورة الأولى العادية للبرلمان الموريتانى مساء أمس الخميس بنواكشوط "إن التطورات الخطيرة التى يعيشها عالمنا اليوم والتى نشاهدها فى محيطنا الجغرافى المباشر تدعونا أكثر من أى وقت مضى إلى التحلى بالحكمة والصبر والتسامح والحذر".

وأوضح ولد جدين وهو قيادى فى حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم أن "التجارب أثبتت أن إثارة مشاعر الشعوب وتحريضها على العنف لا ينبئ بخير وكثيرا ما يؤدى إلى الفوضى المدمرة".

ودعا إلى وضع المصلحة العليا للبلد فوق كل الاعتبارات لأن الوطن يستحق كل التضحيات مشددا على أن "السعى فى رص الصفوف وتقارب وجهات النظر ضرورة لا غنى عنها".

وعلى صعيد آخر ، أكد المشرع الموريتانى على "ضرورة التمسك بروح المسؤولية والاعتدال التى يمليها ديننا الحنيف حتى نتمكن من خوض الانتخابات القادمة بنزاهة وروح وطنية عالية نذلل بها كل الصعاب ونجنب بذلك بلدنا كل ما من شأنه أن يهدد استقراره ووحدته".

ومن المتوقع أن تشهد موريتانيا تنظيم انتخابات نيابية وبلدية قبل نهاية العام الحالى .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365