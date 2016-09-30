محمد بن زايد يزور جمعة سعيد العميمي

قام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم بزيارة جمعة سعيد العميمي بمنزله في منطقة المسعودي بمدينة العين وذلك ضمن زيارات سموه التي يحرص فيها على الالتقاء بالمواطنين في مختلف مناطق الدولة.

> ورحب العميمي بزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لمنزله ..معربا عن سعادته وأفراد أسرته والحضور بهذه الزيارة الكريمة.

وتبادل سموه الأحاديث الودية مع جمعة سعيد العميمي وأفراد أسرته والحاضرين حول ما يجسده أبناء الامارات من حب ووفاء لقيادة دولتنا الحبيبة التي سخرت كافة الإمكانيات والموارد لتعظيم المنجزات الوطنية بما يعود بالخير والمنفعة على شعبها الوفي ويعزز مكانة دولة الامارات العربية المتحدة اقليميا ودولياً.

كما تطرق الحديث الى العادات الأصيلة التي عرف بها المجتمع الإماراتي منذ القدم خاصة قيم التواصل والتزاور وعمق الروابط التي تجمع القيادة بالشعب.