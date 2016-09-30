بالصور.. «محافظ قنا» يستقبل حجاج بيت الله الحرام بالورود بمطار الأقصر الدولي‎

استقبل عبدالحميد الهجان محافظ قنا بمطار الأقصر الدولي، حجاج الجمعيات الأهلية للمحافظة العائدين إلى أرض الوطن بعد أدائهم مناسك الحج بالأراضي المقدسة والبالغ عددهم 324 حاجًا، حيث بلغ عدد حجاج الفوج الأول 64 حاجا، بينما بلغ عدد الفوج الثاني 260 حاجًا، بحضور الأستاذ حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والأستاذ محمود فاروق وكيل مديرية التضامن الاجتماعي.

ووزع محافظ قنا، الورود على الحجاج وتهنئتهم بتأدية مناسك الحج وعودتهم سالمين إلي بلادهم بينما شهد المطار حفاوة كبيرة من قبل المستقبلين لذويهم من الحجاج، بينما أثنى الحجاج على البعثة المشرفة على حجاج محافظة قنا برئاسة السيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

وأشار الهجان، إلى أنه تم تقديم كافة التسهيلات وسرعة إنهاء إجراءات الوصول في أسرع وقت ممكن، مؤكداً حرص جميع الجهات العاملة وذات العلاقة علي بذل أقصى الجهود وأفضل الخدمات في سبيل أداء الواجب وخدمة حجاج بيت الله الحرام.

وأشار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، إلى أن الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط رئيس البعثة العامة لجمهورية مصر العربية أثنى على تنظيم حج الجمعيات الأهلية لهذا العام.