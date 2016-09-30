بالصور.. مقتل عامل وضبط 92 بندقية ألية و 43 ألف طلقة نارية بـ«قنا»‎

لقي عامل مصرعه إثر إصابته بطلقات نارية إثر تبادل إطلاق النيران مع الشرطة أثناء محاولته الهروب بشحنة أسلحة آلية بالمنطقة الحبلية بقرية الجزيرية بمركز قنا، وتم ضبط سائق السيارة، وبحوزته 92 بندقية آلية و43 ألف طلقة نارية متنوعة.

تلقى اللواء صلاح حسان، مدير أمن قنا، إخطارًا من العميد أيمن فتحي، مدير المباحث الجنائية، بمقتل عامل وضبط عدد كبير من الأسلحة النارية بمركز قنا.

كشفت تحريات العقيد يوسف عبدالمقصود، مفتش مباحث المديرية، ورود معلومات باعتزام تجار أسلحة جلب كمية من الأسلحة من أسوان ونقلها إلى سوهاج، فتم تشكيل عدة أكمنة بالطرق الجبلية، وتمكن أحد الأكمنة بالمنطقة الجبلية بقرية الجزيرية بقيادة النقيب محمد المغربي، معاون مباحث المركز من ضبط السيارة وأثناء ضبطها قام المتهمون بإطلاق النيران على القوة الأمنية فبادلتهم إطلاق النيران ونتج عنها مصرع المدعو «حارس. أ. ش»، إثر إصابته بطلقات نارية، وتم ضبط المدعو «حسام. ص. أ»، سائق السيارة رقم 54576 نقل سوهاج، وضبط بالسيارة 92 بندقية آلية وعدد 43 ألف طلقة متنوعة.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.