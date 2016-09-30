توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غداً حاراً نسبيا نهاراً ومعتدل الحرارة ليلاً وغائماً جزئياً أحياناً على بعض المناطق والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على البحر تكون مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة خاصة غربا وتزداد كميات السحب أحيانا على بعض المناطق الشرقية والشمالية.

حركة الرياح : شمالية غربية / 20 - 30/36 كم/ساعة على اليابسة ومن 30- 40 / 45 كم/ ساعة على البحر بوجة عام.

البحر .. مضطرب .. بارتفاع من قدمين إلى اربعة أقدام قرب الساحل ومن 5 إلى 7 و 8 أقدام في العمق .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة الواحدة و43 دقيقة مساء وأدنى جزر عند الساعة السابعة و26 دقيقة مساء.

درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

> أبوظبي 35 27 70 30 .

> دبي 35 28 65 35 .

> الشارقة 37 26 85 30.

> عجمان 38 27 70 20.

> أم القيوين 37 27 75 20 .

> رأس الخيمة 38 26 70 25 .

> الفجيرة 41 31 75 30.

> العين 36 25 75 20 .

> ليوا 37 25 70 25 .

> الرويس 35 28 70 20 .

> السلع 34 27 65 25.

> دلما 35 30 60 40 .

> طنب الصغرى 32 29 80 35 .

> طنب الكبرى 32 29 80 35 .

> أبوموسى 32 29 80 35.