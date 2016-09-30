أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يلقي بيان «فرض حالة الطوارئ» أمام النواب -
يوسف الحسيني يدعو إلى تطبيق قانون الطوارئ على محمد حسان -
فيديو.. خالد منتصر: هناك «تيار سلفي الهوى» قد أمسك برقبة الأزهر -
محافظ الفيوم: الشعب متلاحم في التصدي للإرهاب -
برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

Google+ Print
توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غداً حاراً نسبيا نهاراً ومعتدل الحرارة ليلاً وغائماً جزئياً أحياناً على بعض المناطق والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على البحر تكون مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة خاصة غربا وتزداد كميات السحب أحيانا على بعض المناطق الشرقية والشمالية.

حركة الرياح : شمالية غربية / 20 - 30/36 كم/ساعة على اليابسة ومن 30- 40 / 45 كم/ ساعة على البحر بوجة عام.

البحر .. مضطرب .. بارتفاع من قدمين إلى اربعة أقدام قرب الساحل ومن 5 إلى 7 و 8 أقدام في العمق .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة الواحدة و43 دقيقة مساء وأدنى جزر عند الساعة السابعة و26 دقيقة مساء.

                            درجات الحرارة           نسب الرطوبة.
> المدينة                    العظمى   الصغرى        العليا      الدنيا.
> أبوظبي                    35      27              70       30 .
> دبي                        35      28              65       35 .
> الشارقة                   37      26              85       30.
> عجمان                    38      27              70       20.
> أم القيوين                37       27             75        20 .
> رأس الخيمة             38       26             70        25 .
> الفجيرة                   41       31             75       30.
> العين                     36       25              75       20 .
> ليوا                       37      25               70       25 .
> الرويس                  35      28               70       20 .
> السلع                    34       27               65       25.
> دلما                      35      30               60       40 .
> طنب الصغرى          32      29               80       35 .
> طنب الكبرى            32     29               80       35 .
> أبوموسى               32      29               80       35.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية