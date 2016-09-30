لجنة استرداد أراضى الدولة: نواجه ضغوطًا لتعطيل مزادات بيع الأرض المستردة

أكد مصدر مسئول بلجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والإستراتيجية، أن المزادات التى تم الإعلان عنها ستتم فى موعدها لاسترداد حق الشعب من الأراضى المغتصبة.

وقال المصدر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع "، إن بعض من سحبت منهم أراضى الدولة، لعدم جديتهم فى الزراعة يريدون تعطيل المزادات العلنية، والضغط على اللجنة للحصول عليها وتقنينها بأسعار لا تتناسب مع قيمة الأرض الحقيقية وهذا ما ترفضه اللجنة تمامًا، مؤكدة أنها لن تتنازل عن حق الشعب من مغتصبى أراضى الدولة.

ولفت المصدر إلى أن بعض هؤلاء يسعون لتشويه المزادات أو إثارة بعض المشاكل لتعطيلها من أجل الضغط على اللجنة، ومنعها من استرداد حق الشعب لكن هذا لن يحدث.

وكانت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، أعلنت انهاء إجراءات المزادات جديدة ستبدأ 3 أكتوبر المقبل، لبيع نحو 19 ألفاً و500 فدان من الأراضى المستردة، مؤكدة أن الأراضى التى تطرحها اللجنة فى مزادات علنية لم تسحب من واضعى اليد عليها بشكل عشوائى أو بالمخالفة للقانون، وإنما بعد التأكد من عدم الجدية ورفض واضعى اليد سداد حق الدولة.