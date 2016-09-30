بالصور.. نور وشارموفرز في افتتاح مؤتمر «يوني واي» العالمي

أحيا المطرب محمد نور وفريق شارموفرز، حفل افتتاح مؤتمر “يوني واي” العالمي، مساء أمس الخميس بالصالة المغطاة باستاذ القاهرة، وسط حضور جماهيري كبير، حيث قدموا العديد من أغنياتهم ونظم المؤتمر منظم الحفلات وليد منصور .

تستمر فعاليات المؤتمر العالمي الذي تستضيفه مصر حتى غدا السبت ، ويشهد ختام المؤتمر احتفالية ضخمة يحييها النجم تامر حسني والذي سبق وأعلن عن حضوره المؤتمر المقرر إقامته في الصالة الاولى باستاد القاهرة بحضور 10 الاف من شباب يوني واي .

يهدف المؤتمر الذي يحمل عنوان “climax” إلى تعليم الشباب المصري كيفية تحقيق أهدافهم وخلق فرص عمل لهم ولاخرين وأيضاً توظيف مجهودهم للنجاح ، وسوف يكون المؤتمر انطلاقة جديدة نحو العالمية لما يتضمنه البرنامج من تأهيل لكل الاعضاء بوجود أهم مدربين في العالم في التنمية البشرية وصناعة التسويق الشبكي الذين يزورون القاهرة لاول مرة بدعوة من الدكتور اسلام محمد رئيس مجلس الادارة ونائبه الدكتور اسلام وصفي ومحمود النجار .

ومن المقرر أن يحضر راندي جيج وهو من أكبر المدربين وأهم مؤلف كتب تمنمية بشرية وتسويق شبكي في العالم وتود فالكوني الذي يعد أقوى مدرب في صناعة التسويق الشبكي وله العديد من المؤلفات التي حققت أعلى مبيعات في العالم ، بالاضافة لعدد كبير من نجوم الفن المصريين .