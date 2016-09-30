اليوم .. الإمام الأكبر يرأس الجولة الثالثة من الحوار بين حكماء الشرق والغرب

تنطلق في مدينة جنيف بسويسرا ، اليوم الجمعة ، الجولة الثالثة من الحوار بين حكماء الشرق والغرب برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب ، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين ، والتي تنعقد بالتعاون مع مجلس الكنائس العالمي .

ومن المقرر أن يلقي فضيلة الإمام الأكبر كلمة في الجلسة الافتتاحية للحوار، يعقبها كلمة للأمين العام لمجلس الكنائس العالمي ، ثم كلمات لعدد من أعضاء مجلس حكماء المسلمين ومجلس الكنائس العالمي .

وتنعقد الجولة الثالثة من الحوار على مدار يومين يعقبها بيان ختامي يتضمن نتائج المناقشات وكذلك ما تم الاتفاق عليه من مبادرات ومشروعات مشتركة من أجل تحقيق السلام ونشره في كافة ربوع العالم .

ويلقى فضيلة الامام الأكبر غدًا السبت، خطابًا مهمًا في المعهد المسكوني حول “دور رجال الدين في تحقيق السلام العالمي”، وذلك بحضور عدد كبير من القيادات الدينية.

كان فضيلة الإمام الأكبر قد وصل ، مساء أمس الخميس ، إلى سويسرا في زيارة تستغرق عدة أيام ، يرافق فضيلته وفدًا رسميًا رفيع المستوى يتكون من : المشير،عبدالرحمن سوار الذهب، عضو مجلس حكماء المسلمين، أ.د محمود حمدي زقزوق، عضو هيئة كبار العلماء وعضو مجلس حكماء المسلمين، د. محمد قريش شهاب، عضو مجلس حكماء المسلمين ، د. علي النعيمي ، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، المستشار،محمد عبد السلام ، مستشار شيخ الأزهر، السفير عبد الرحمن موسى ، مستشار شئون الوافدين بالأزهر.