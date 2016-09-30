ميركل عن بيريز: «رجل إسرائيل الكبير وصاحب رؤية»

وصفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الجمعة، الرئيس الإسرائيلي الراحل شيمون بيريز بأنه “رجل دولة كبير وصاحب رؤية” لبلاده.

ووقعت ميركل اليوم في كتاب تعزية بالسفارة الإسرائيلية ببرلين، وكتبت: “سأظل ممتنة للقاءات التي تمت مع هذا الرجل الحكيم والكريم والمرح، ولجهوده لصالح العلاقات الألمانية الإسرائيلية بعد الانتهاك الحضاري الذي أحدثته محرقة النازية”، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

وأضافت ميركل: “كرس حياته من أجل السلام والتصالح وأعطى بذلك للناس أملاً، هذا إرثه وتكليفنا للمستقبل”.

ودفن جثمان بيريز في قبره عند جبل هرتزل بالقدس اليوم الجمعة، حيث أهال حاخام وجنود إسرائيليون التراب على الجثمان أمام حشد من أفراد عائلته وأصدقائه وشخصيات دولية رفيعة المستوى.