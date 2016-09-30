أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يلقي بيان «فرض حالة الطوارئ» أمام النواب -
يوسف الحسيني يدعو إلى تطبيق قانون الطوارئ على محمد حسان -
فيديو.. خالد منتصر: هناك «تيار سلفي الهوى» قد أمسك برقبة الأزهر -
محافظ الفيوم: الشعب متلاحم في التصدي للإرهاب -
برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

ميركل عن بيريز: «رجل إسرائيل الكبير وصاحب رؤية»

Google+ Print
ميركل عن بيريز: «رجل إسرائيل الكبير وصاحب رؤية» ميركل عن بيريز: «رجل إسرائيل الكبير وصاحب رؤية»

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والراحل شيمون بيريز (أرشيفية)

وصفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الجمعة، الرئيس الإسرائيلي الراحل شيمون بيريز بأنه “رجل دولة كبير وصاحب رؤية” لبلاده.

ووقعت ميركل اليوم في كتاب تعزية بالسفارة الإسرائيلية ببرلين، وكتبت: “سأظل ممتنة للقاءات التي تمت مع هذا الرجل الحكيم والكريم والمرح، ولجهوده لصالح العلاقات الألمانية الإسرائيلية بعد الانتهاك الحضاري الذي أحدثته محرقة النازية”، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

وأضافت ميركل: “كرس حياته من أجل السلام والتصالح وأعطى بذلك للناس أملاً، هذا إرثه وتكليفنا للمستقبل”.

ودفن جثمان بيريز في قبره عند جبل هرتزل بالقدس اليوم الجمعة، حيث أهال حاخام وجنود إسرائيليون التراب على الجثمان أمام حشد من أفراد عائلته وأصدقائه وشخصيات دولية رفيعة المستوى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا