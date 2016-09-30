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غدًا.. «الدشناوي» يحيي ذكرى الهجرة النبوية في «قصر الكلام» مع الإعلامي محمد الدسوقي

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غدًا.. «الدشناوي» يحيي ذكرى الهجرة النبوية في «قصر الكلام» مع الإعلامي محمد الدسوقي غدًا.. «الدشناوي» يحيي ذكرى الهجرة النبوية في «قصر الكلام» مع الإعلامي محمد الدسوقي

يستضيف الإعلامي محمد الدسوقي،  الشيخ أمين الدشناوي، في حلقة خاصة من برنامج “قصر اكلام” على قناة النهار1 الساعة الـ 8 مساء غدًا السبت، وذلك لإحياء احتفال والعالم العربي بذكرى الهجرة النبوية الشريفة.

ويشدوا الدشناوي والملقب بـ”ريحانة المداحين”، بأروع القصائد والمديح، بصوته العذب ليضئ احتفال العام الهجري الجديد، كما يشدوا بأفضل ما قيل عن صفات النبي الكريم.

يذكر ان محمد الدسوقي،  الإعلامي الوحيد في الوطن العربي الذي استضاف الدشناوي من قبل، ويعتبر هذا اللقاء الثاني بينهما، خاصة وان الدشناوي معروف عنه بعده عن اللقاءات التليفزيونيه.

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