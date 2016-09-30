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محمد العرابى: أذربيجان تدعم ترشيح مشيرة خطاب لمنصب مدير عام اليونسكو

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محمد العرابى: أذربيجان تدعم ترشيح مشيرة خطاب لمنصب مدير عام اليونسكو محمد العرابى: أذربيجان تدعم ترشيح مشيرة خطاب لمنصب مدير عام اليونسكو

>كتب أحمد عرفة

قال محمد العرابى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب إن وزير خارجية أذربيجان مامايروف أعلن دعم بلاده وتأييده لترشيح السفيرة مشيرة خطاب لمنصب مدير عام اليونسكو.

 

وأَضاف العرابى فى بيان له، على هامش مشاركته فى أعمال الدورة السنوية الخامسة لمنتدى باكو الدولى الإنسانى لعام والمنعقدة بالعاصمة الأذربيجانية باكو تحت رعاية الرئيس الأذرى إلهام علييف أن الزيارة شهدت عقد اجتماع ثنائى مع وزير خارجية أذربيجان ايلمار مامايرف وأشاد بحسن الاستقبال وواجب الضيافة.

 

وتناول اللقاء أهمية العلاقات البرلمانية الثنائية بين البلدين وطالب مامايروف بزيارة البرلمان المصري خلال زيارته المرتقبة لمصر.

 

وعلى جانب آخر عبر وزير خارجية أذربيجان مامايروف عن تطلعة لتوقيع مجموعة صداقات برلمانية مثلما تم مع البرلمان الأذربيجانى.

 


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