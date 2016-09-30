ضبط 4 صيادين تزعموا تشكيلا للهجرة غير الشرعية مع آخرين فى الإسكندرية

ألقت مباحث الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية القبض على تشكيل عصابى، تخصص فى الهجرة غير الشرعية بمنطقة المنتزة ثان شرق الإسكندرية.

وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنتزه، بالتنسيق مع ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، مفادها قيام كل من "إسماعيل .ا "- 50 سنة صياد " شهرته نصر درويش " مقيم دائرة القسم، و"حسن. ر"- 55 سنة صياد مقيم دائرة القسم، و"خميس .م "- 30 سنة صياد " شهرته "ميسو" مقيم دائرة القسم، و"ا. ا"- 41 سنة صياد مقيم دائرة القسم السابق اتهامه فى 12 قضية "نصب – استيلاء – هجرة غير شرعية"، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى العديد من القضايا ومدرج على قوائم الممنوعين من السفر "هارب".

كما تم ضبط "ا. ر" 34 سنة صياد مقيم دائرة القسم "هارب"، و"ت .ر"، 33 سنة، عاطل مقيم دائرة القسم السابق اتهامه فى القضية جنح قسم المنتزه مخدرات "هارب"، و"أحمد. م" 39 سنة عاطل مقيم دائرة القسم السابق اتهامه فى القضية إدارى قسم الجمرك "نصب" هارب.

وكون المتهمون تشكيلا عصابيا تخصص فى تجميع الشباب من مختلف المحافظات راغبى السفر للعمل بدولة إيطاليا فى "هجرة غير شرعية" باستخدام إحدى العائمات الغير أمنه والغير معده لنقل الركاب نظير مبالغ مالية يتحصلون عليها منهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين من الأول حتى الثالث اعترفوا بالاشتراك مع باقى المتهمين الهاربين فى تجميع الشباب وتسفيرهم خارج البلاد "هجرة غير شرعية "، وكُلفت إدارة البحث الجنائى بضبط المتهمين الهاربين، وتحرر المحضر إدارى قسم شرطة ثان المنتزه وجار العرض على النيابة.