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المعهد السويدى بالإسكندرية ينظم ماراثون درجات للتوعية بالتغيرات المناخية

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المعهد السويدى بالإسكندرية ينظم ماراثون درجات للتوعية بالتغيرات المناخية المعهد السويدى بالإسكندرية ينظم ماراثون درجات للتوعية بالتغيرات المناخية

الجمعة، 30 سبتمبر 2016 02:18 م

>الإسكندرية – أسماء على بدر

نظم المعهد الثقافى السويدى بالإسكندرية، صباح اليوم الجمعة، ماراثون بالدرجات للتوعية بأخطار التغير المناخى، وتضم الماراثون أكثر من 400 مشاركًا من الإسكندرية والقاهرة وتهدف إلى نشر الوعي البيئي وتقديم الدراجة كوسيلة مواصلات مستدامة وصديقة للبيئة كحل مجتمعي بديل للوقود الذي يساهم في تلوث البيئة.

وكان قد نظم المعهد السويدىب الإسكندرية  الملتقى الأول من نوعه للإعلام المناخي بمشاركة أكثر من 40 من الصحفيين والكتاب والباحثين والمدونين المختصين بمجال البيئة وتغير المناخ، وهو البرنامج الذي ينظمه المعهد بالتعاون مع مركز كمال أدهم للصحافة التلفزيونية والرقمية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، واختتم الملتقى بماراثون للدرجات لتوعية المواطنين .

 

 

 

 


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