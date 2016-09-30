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سيول تغير موقع الدرع الصاروخية الأمريكية “ثاد”

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سيول تغير موقع الدرع الصاروخية الأمريكية “ثاد” سيول تغير موقع الدرع الصاروخية الأمريكية “ثاد”

منظومة ثاد (أرشيفية)

خضعت السلطات الكورية الجنوبية لضغوط سكان الموقع الذي اختير لاستقبال الدرع الأمريكية المضادة للصواريخ التي تهدف إلى حماية هذا البلد من التهديد الكوري الشمالي، وأعلنت اليوم الجمعة، أن المنظومة ستنشر على بعد 18 كيلومتراً منه.
> وكانت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية أعلنتا في يوليو، نشر المنظومة المتقدمة المضادة للصواريخ “ثاد”، بينما تضاعف بيونغ يانغ تجارب صواريخها، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.

يشار إلى أن كوريا الشمالية أدانت قرار نشر المنظومة الأمريكية، الذي أدى إلى أزمة أيضا بين سيول وبكين التي تعتبر نشر هذه المنظومة المتطورة جزءاً من عرض القوة من قبل الولايات المتحدة، الذي يهدف إلى خفض قدراتها العسكرية.

لكن الإعلان عن هذا المشروع أثار غضب بعض سكان كوريا الجنوبية وخصوصاً المقيمين بالقرب من القاعدة الجوية في منطقة سيونغجو، على بعد 275 كيلومتراً جنوب شرق سيول، حيث كانت ستنصب بطارية “ثاد”.

وأبدى سكان المنطقة خوفاً من المخاطر الصحية والبيئية بسبب رادارات الدرع، وهم يؤكدون أن وجودها يجعل منطقتهم هدفاً لنظام كوريا الشمالية.

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