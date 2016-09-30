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المؤتمر: مايحدث بين أوباما والكونجرس بشأن السعودية «مؤامرة جديدة ضد المنطقة»

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المؤتمر: مايحدث بين أوباما والكونجرس بشأن السعودية «مؤامرة جديدة ضد المنطقة» المؤتمر: مايحدث بين أوباما والكونجرس بشأن السعودية «مؤامرة جديدة ضد المنطقة»

الرئيس الأمريكي – بارك أوباما

أكد حزب المؤتمر أن القرار الذى اتخذه مجلس الشيوخ باغلبية 97 صوتا من مجموع 100 عضو والقرار الذى اتخذه مجلس النواب باغلبية 348 عضو فى مقابل 77 عضوا برفض الفيتو الرئاسى من اوباما على قرار الكونجرس السابق والذى يجيز لعائلات وأقارب ضحايا احداث سبتمبر رفع دعاوى تعويض ضد انه “مؤامرة جديدة ضد الدول العربية بصفة عامة وضد المملكة العربية السعودية بصفة خاصة”.

وقال حزب المؤتمر، فى بيان اصدره اليوم برئاسة الربان عمر المختار صميدة رئيس الحزب، ان مايحدث بين باراك اوباما ومجلسى الشيوخ والنواب الأمريكيين يجب مواجهته عالميا مطالبا من جميع الدول الكبرى بالعالم بصفة عامة والدول العربية بصفة خاصة اتخاذ مواقف موحدة ضد سياسات امريكا المخالفة لابسط القواعد والقوانين الدولية.

واكد حزب المؤتمر ان هذه السياسة الامريكية تهدف من جديد الى تمزيق وتقسيم منطقة الشرق الأوسط متسائلا اذا كانت امريكا تريد تعويضات من السعودية فان هناك العديد من دول العالم تضررت وبشكل بشع لاعمال قتل وتشريد من الولايات المتحدة الامريكية ويكفى ماتفعله امريكا من دعم اعمى وشيطانى للكيان الصهيونى الذى قام ولايزال يقوم بأعمال اقل ماتوصف به انها اعمال ارهابية وإجرامية بشعة ضد الشعب الفلسطينى الاعزل وقال حزب المؤتمر انه يجب على الدول العربية ان تعى جيدا ان سياسات امريكا لاتزال تهدف الى تمزيق وتقسيم وإسقاط هذه المنطقة من اجل تحقيق اهدافها الرامية الى السيطرة على المنطقة العربية مطالبا من الدول العربية اتخاذ جميع الإجراءات التى تكفل الحفاظ على الدول العربية وافشال المخططات الامريكية الى اسقاطها.

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