«رامى ربيعة»: إصابتى قضاء وقدر وأتمنى العودة سريعًا

أكد رامى ربيعة مدافع الأهلي، أن الإصابة التي تعرض لها قضاء وقدر وأن أي لاعب معرض لمواجهة مثل هذه الظروف، مُتمنيًا أن يجتاز البرنامج التأهيلي بنجاح ويعود إلى تدريبات الكرة خلال الأسابيع القادمة.

وأجرى ربيعة صباح أمس ، الخميس، جراحة لتنظيف الركبة بألمانيا بعد أسابيع قليلة من جراحة “غضروف” أجراها اللاعب في القاهرة.

وأضاف ربيعة إلى أنه يحظى بدعم من الجميع داخل الفريق بداية من مجلس الإدارة الذي وافق على سفره لاستكمال برنامج العلاج في ألمانيا ومرورًا بالجهاز الفني الذي يحرص على متابعة حالته بشكل مستمر ووصولًا إلى زملائه في الفريق الذين يتواصلون معه باستمرار.