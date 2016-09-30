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مقتل حلاق وإصابة 3 آخرين فى مشاجرة بالأسلحة النارية بالإسكندرية

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مقتل حلاق وإصابة 3 آخرين فى مشاجرة بالأسلحة النارية بالإسكندرية مقتل حلاق وإصابة 3 آخرين فى مشاجرة بالأسلحة النارية بالإسكندرية

ارشيفية

مراسل«ONA»:

لقى حلاق مصرعه وأصيب والده و2 آخرين فى مشاجرة بالأسلحة النارية أطلق فيها مسجل خطر الأعيرة النارية على منزل الأول بالإسكندرية، ما أدى إلى وفاته وإصابة 3 آخرين.

تلقى مأمور قسم شرطة ثان الرمل، إخطارًا بوجود مشاجرة بعزبة لولو بين كل من “محمد. ب” 26 سنة حلاق، مصاب بطلق نارى بالرقبة وتوفى، ووالده “بدر. ت” 52 سنة عامل، مصاب بطلق نارى بالبطن من الناحية اليسرى، وبين “كريم. ج” 29 سنة عاطل، وشهرته “كريم السكران” السابق اتهامه فى القضية جنح القسم “سلاح أبيض”، و”محمد. ا” 35 سنة عاطل، وشهرته “محمد جوافة” السابق اتهامه فى عدد 4 قضايا “سلاح نارى – مخدرات” أخرها القضية جنايات القسم “مخدرات” هارب، و”وليد.ا” 29 سنة عاطل، وشهرته “وليد الصعيدى” السابق اتهامه فى عدد 7 قضايا “تبديد – تشرد – أقراص مخدرة” أخرها القضية جنح القسم “تبديد” هارب، الطرفان مقيمين بذات العزبة، لوجود خلافات سابقة بين الثانى والربع.

وتجددت الخلافات واستعان الرابع بباقى أفراد الطرف الثانى وتوجهوا لمسكن الطرف الأول وأطلق الرابع عدة أعيرة نارية من سلاح كان بحوزته، ما أدى لوفاة الأول وإصابة الثانى، وكلاً من “على. ا” 30 سنة سباك مقيم دائرة القسم مصاب بطلق نارى أعلى البطن، و”عبد الرحمن. ب” 25 سنة مهندس مقيم دائرة قسم سيدى جابر مصاب بطلق نارى بظهر اليد اليمنى ” تصادف تواجدهما بمكان المشاجرة”.

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