الأهلي: الفريق سيظهر بصورته الحقيقية بعد التوقف.. والجميع سيحصل على فرصة

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن فترة التوقف الدولي ستكون فرصة رائعة لتحسن أداء الفريق قبيل استئناف الدوري.

وحقق الأهلي 9 نقاط من ثلاث انتصارات متتالية في بداية الدوري، قبل أن يتوقف الدوري بسبب ارتباط منتخب مصر بتصفيات كأس العالم.

وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات لمركز النادي الإعلامي: "فترة توقف الدوري فرصة طيبة للجهاز الفني لعلاج بعض الجوانب الفنية وتجربة نواحي خططية جديدة لتنفيذها في المباريات عقب استئناف المسابقة".

وأضاف "كما أنها تمنح الجهاز الفني فرصة لتقييم أداء اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباريات حتى الآن بشكل كبير".

عبد الحفيظ أتبع "الصفقات التي أبرمها الفريق بدأت تظهر في التشكيل، حيث منح الجهاز الفني الفرصة لعلي معلول وكريم نيدفيد وجونيور أجاي، بخلاف ميدو جابر الذي ظهر في مباراة نهائي كأس مصر".

واسترسل "كل اللاعبين سوف يحصلون على الفرصة وفقًا لظروف كل مباراة خاصة أن مسابقة الدوري لم يمض منها سوى ثلاث جولات فقط ومازال الوقت كافي للدفع بجميع اللاعبين".

وأتم "أطالب الجمهور بعدم التعجل في الحكم على أداء الفريق بشكل عام أو على كل لاعب بشكل خاص، وأؤكد لهم أن الأسابيع المقبلة ستشهد تحسنا كبيرا في الأداء".

وكان الأهلي قد اتفق على خوض مباراتين وديتين خلال فترة التوقف الدولي. (طالع التفاصيل)

وسيستأنف الأهلي مبارياته في الدوري بمواجهة الداخلية يوم 15 أكتوبر المقبل.