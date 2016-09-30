مستشفى الأهلي - مؤمن زكريا لا يعاني من إصابة.. وربيعة يبدأ التأهيل

أكد خالد محمود طبيب النادي الأهلي سلامة مؤمن زكريا من الإصابة التي لحقت به خلال مباراة المقاولون العرب.

وفاز الأهلي على وادي دجلة بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري.

وقال خالد محمود في تصريحات للصحفيين: "لا صحة لاحتمالية خضوع مؤمن زكريا لعملية جراحية في الكتف بسبب تعرضه لإصابة في مباراة المقاولون".

وأضاف "زكريا شارك بشكل طبيعي في مباراة وادي دجلة وأحرز هدفا، وهذا يؤكد أنه لا يعاني من أي إصابة كما أشيع".

من جهة أخرى، أكد رامي ربيعة أن الإصابة التي تعرض لها قضاء وقدر، ولكنه عازم على العودة خلال أسابيع قليلة بعد انتهاء فترة التأهيل.

وأضاف "جهاز الأهلي دائم السؤال عني والاطمئنان على حالتي، وهذا يزيدني دعما معنويا وإصرار على العودة السريعة للملاعب".

وأجرى ربيعة مؤخرا علية تنظيف لغضروف الركبة في ألمانيا، فيما يخضع حاليا لبرنامج تأهيلي قبل العودة للقاهرة".

ويستعد الأهلي لمواجهة الداخلية يوم 15 أكتوبر المقبل عقب استئناف بطولة الدوري من جديد بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.