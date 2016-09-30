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خبر في الجول - الكاف يخاطب الزمالك رسميا لتحديد ملعب النهائي أمام صن داونز

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خبر في الجول - الكاف يخاطب الزمالك رسميا لتحديد ملعب النهائي أمام صن داونز خبر في الجول - الكاف يخاطب الزمالك رسميا لتحديد ملعب النهائي أمام صن داونز

أرسل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم خطابا رسميا لنادي الزمالك صباح الجمعة يطالبه فيه بسرعة تحديد ملعب مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام صن داونز.

الزمالك يستضيف مباراة الإياب في نهائي دوري أبطال إفريقيا والذي تم تحديد يوم 23 أكتوبر الجاري لإقامته.

ويفاضل الزمالك بين ملعبي استاد القاهرة واستاد برج العرب بالإسكندرية لإقامة النهائي أمام صن داونز وسط رغبة الأبيض في إقامته بالعاصمة.

وتضمن خطاب الكاف أيضا طلبا من الزمالك بتحديد موعد انطلاق المباراة بالتوقيت المحلي لمصر من أجل البداية في تنظيم كافة الأمور المتعلقة بحقوق التسويق والبث التلفزيوني والإعلانات.

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