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القبض على آسيوي يرتبط بعصابة خارجية لتهريب المخدرات

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القبض على آسيوي يرتبط بعصابة خارجية لتهريب المخدرات القبض على آسيوي يرتبط بعصابة خارجية لتهريب المخدرات

أوقعت الجهات المختصة في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي أواخر أغسطس الماضي بشخص آسيوي ذي سوابق متلبسا وهو يقوم بتسليم عينة من مادة الهيروين المخدرة إلى أحد عناصر الشرطة السريين بدبي.

وقال اللواء خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي بشرطة دبي اليوم.. أنه سبق للإدارة أن تلقت معلومات من مصادر موثوقة عن النشاط الإجرامي للمتهم المدعو " ن خ م" وتمرسه بالتهريب والاتجار والترويج للمخدرات..

فعاجلته مجموعة من كوادر المكافحة بشرطة دبي في التاريخ المذكور بإلقاء القبض عليه بموجب كمين محكم وصفقة زائفة عقدها مع المتهم أحد عناصر شرطة المكافحة.

وأضاف أنه بعد إخضاع المتهم للمساءلة تبين أنه ينتمي لعصابة في بلده الأصلي وهو على تنسيق مستمر معها بغرض إدخال المخدرات إلى الدولة على دفعات وبفترات زمنية متفاوتة وطرق إخفاء احترافية وذلك بقصد الاتجار والترويج.

وأشار الى أنه بعد تفتيش مكان إقامة المتهم بالشارقة بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية فيها فقد تم العثورعلى 4 كيلو و64 غراما من مخدر الهيروين على شكل لفافات في أكياس بلاستيكية وعلب كرتونية كانت مخبأة في أماكن سرية عديدة من المكان.

وأحيل المتهم إلى الجهات القانونية المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقه بعد إسناد تهمة جلب وحيازة المواد المخدرة وترويجها.

من جانبه أكد العقيد عيد محمد ثاني حارب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات يقظة وحرص كوادر الإدارة ضباطا وصف ضباط وأفرادا على التصدي لكل من تسول له نفسه إدخال المخدرات إلى الدولة منوهاً بأهمية التكاتف والتعاون مابين الإدارة ومختلف شرائح المجتمع إذ أثبت هذا التعاون بحسب رأيه أهميته في تعقب التجار والمروجين للمخدرات والتقليل من العرض الأمر الذي يستوجب المزيد من المبادرة والتواصل مع الإدارة من قبل الإخوة المواطنين والمقيمين على الرقم المجاني والبريد في حال اشتباههم بأي أمر يتعلق بالمخدرات.
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