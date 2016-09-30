إنشاء أكاديمية خاصة لكرة القدم في نادي الداخلة بالوادى الجديد‎

مراسل«ONA»:

وافق مجلس إدارة نادي الداخلة الرياضي بالوادى الجديد، إنشاء أكاديمية خاصة لكرة القدم في نادي الداخلة الرياضي.

وقال خالد ترك مدير نادى الداخلة الرياضي بالوادى الجديد في تصريح صحفي، إن فكرة إنشاء أكاديمية نادي الداخلة الرياضي لكرة القدم على أساس علمي بهدف تنشئة جيل جديد من اللاعبين قادر على ممارسة الرياضة بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة ، وذلك لتفريخ لاعبين جدد للالتحاق بالنوادي الكبرى.

وأضاف، أن البرامج الموضوعة من قبل مسؤولي الأكاديمية قائمة علي تأهيل اللاعبين للعب في الأندية، بحيث يكون اللاعب جاهزًا بدنيًا وفنيًا وذهنيًا.