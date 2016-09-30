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ضبط 79 طن من ملح السياحات برأس غارب قبل توزيعها في المحافظات‎

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ضبط 79 طن من ملح السياحات برأس غارب قبل توزيعها في المحافظات‎ ضبط 79 طن من ملح السياحات برأس غارب قبل توزيعها في المحافظات‎

ارشيفية

مراسل«ONA»:

ضبطت الرقابة التجارية بمديرية تموين البحر الأحمر، بالتنسيق مع مباحث المديرية ومباحث رأس غارب، كميات كبيرة من ملح السياحات المعد للتوزيع وغير صالح للاستهلاك الآدمي داخل ملاحتين بمنطقة الكيلو 25 الواقعة بين رأس غارب ورأس شقير على الطريق السريع وبها كميات كبيرة من ملح السياحات ، كما تم ضبط 6 متهمين ما بين سائقين وعمال.

وضمت الحملة التموينية، أحمد طه مصطفى، مديرعام الرقابة التجارية لمكافحة الغش والأغذية، بمديرية تموين البحر الأحمر، وأحمد الدقاق وكيل الرقابة التجارية وتبين أن الكمية المضبوطة عبارة عن ملح سياحات غير صالح للاستهلاك الآدمي لعدم مطابقته للمواصفات بإجمالي 79 طنًا معبأة داخل أجولة تزن 50 كيلو جرام، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة.

 

 

 

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