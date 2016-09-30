وفد وزارى يزور الوادى الجديد لتفقد الأرض المخصصة لإنشاء مستشفى «باريس»‎

مراسل«ONA»:

أكد الدكتور مصطفى عنبر، مدير الادارة الصحية بمستشفى باريس المركزى بالوادى الجديد، أن وفد وزارى يرافقه الدكتور محمد سيد موسى وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد ومستشار وزير الصحة، قام بزيارة لمركز باريس.

وأضاف عنبر في تصريح صحفي، أن الوفد تفقد قطعة الارض المخصصة لبناء المستشفى الجديدة ليتم البدء فى بنائها بتكلفة (71) مليون جنيه.

وأوضح، أن الوفد قام بزيارة ميدانية لمستشفى باريس المركزى وذلك لرفع صورة المستشفى كاملة للوزير، والتأكد من تقديم المستشفى الخدمات الصحية المتكاملة لأهالى المركز ورفع المعاناة عن أهالى باريس وتقديم لهم كافة الخدمات.