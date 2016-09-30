الأقصر تستقبل 180 فتاة جامعية ضمن أفواج «قطار الشباب»

مراسل«ONA»:

وصلت إلى المدينة الشبابية بمحافظة الأقصر، صباح اليوم الجمعة، 180 فتاة من مختلف جامعات مصر، وذلك فى أولى رحلات قطار الشباب الذى أطلقته وزارة الشباب والرياضة إلى مدينتى الأقصر وأسوان موسم 2016/2017، ضمن مشروع “اعرف بلدك” بمشاركة حوالى 21 ألف شاب وفتاة من جميع المحافظات.

ومن المقرر أن تقوم الفتيات المشاركات فى المشروع بعمل زيارات داخل مدينة الأقصر إلى معالمها التاريخية، وهى “البر الشرقى ومتحف الأقصر والصوت والضوء والبر الغربي والبر الشرقي”، أما فى أسوان فيزرن “متحف النوبة وجزيرة النباتات والقرية النوبية والمسلة الناقصة والسد العالى ومعبد فيلة”.

يهدف مشروع “اعرف بلدك” إلى تعريف الشباب بالمعالم السياحية والأثرية، وزيادة الانتماء الوطنى لديهم، والتعارف وتبادل الخبرات بين الشباب من مختلف المحافظات، وتشجيع السياحة الداخلية، والعمل على إنعاش الحركة الاقتصادية بمدينتي الأقصر وأسوان.

يشارك فى فعاليات قطار الشباب بالمرحلة السنية من 12سنة إلى أقل من 18 سنة لطلبة وطالبات المدارس، ومن 18 سنة حتى 24 سنة لطلبة وطالبات الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا، ومن 18حتى35 سنة أعضاء (مراكز الشباب و الجمعيات الأهلية)، ومن 18 حتى 45سنة أعضاء (الاتحادات و النقابات).

ويغادر كل فوج من أفواج قطار الشباب مساء يوم الخميس من كل أسبوع من محطة مصر بالقاهرة إلى محطة الأقصر، حيث يتوجه نصف عدد المشاركين إلى المدينة الشبابية بالأقصر، ثم يكمل القطار رحلته إلى أسوان، حيث يتوجه نصف عدد المشاركين إلى المدينة الشبابية بأسوان والعودة بالعكس، حيث يبدأ التحرك من أسوان مساء يوم الأربعاء من كل أسبوع إلى الأقصر ومنها إلى القاهرة ورحلة التبادل تتم بين مدينتى الأقصر وأسوان فتتم بالأتوبيسات صباح يوم الاثنين من كل أسبوع.